Durango se corona campeón en el Primer Festival Nacional Formando Titanes de baloncesto 3x3

El baloncesto duranguense colocó su nombre en lo más alto del escenario nacional al proclamarse campeón en el Primer Festival Nacional Formando Titanes 3x3. La escuadra representativa del estado firmó una actuación memorable durante el fin de semana, imponiendo su ritmo de juego para superar a las mejores escuadras del país en una exigente competencia.

El certamen tuvo como sede la ciudad de Cancún, Quintana Roo, teniendo como epicentro de las acciones el Gimnasio Kuchil Baxal. La justa reunió a 126 representativos de 19 entidades del país, congregando a más de 500 basquetbolistas en un encuentro enfocado en medir el nivel técnico juvenil del básquetbol 3x3.

Rostros que escalaron lo más alto

El plantel campeón estuvo integrado por las jugadoras Thalia Cordero Estrada, Regina Mena de la Rosa, Kamila Vargas Esparza y Grecia Navar Ayala. El equipo demostró una notable cohesión táctica, combinando solidez defensiva, lectura de juego en espacios reducidos y efectividad en tiros perimetrales para dominar sus respectivos encuentros a lo largo de la competencia.

Desde el banquillo, la dirección técnica estuvo al mando del entrenador César Cervantes, quien estructuró una estrategia centrada en la rotación constante y el despliegue físico. Bajo su guía, la plantilla mantuvo el orden táctico en momentos de máxima presión, factor determinante para asegurar la victoria en las rondas definitivas del torneo.

Hacen vibrar con su talento

El Festival Nacional Formando Titanes surge como un proyecto de desarrollo impulsado en alianza con figuras destacadas del baloncesto mexicano como Gustavo Ayón. El certamen busca detectar nuevos talentos en la modalidad de tres contra tres, brindando una plataforma de fogueo competitivo oficial para atletas de todo el territorio nacional.

Con este campeonato conquistado durante el fin de semana, Durango ratifica el crecimiento de sus categorías formativas en el baloncesto ráfaga. El resultado obtenido en territorio caribeño no solo reconoce el esfuerzo del cuadro local, sino que sienta un importante antecedente para los próximos compromisos nacionales de la entidad.