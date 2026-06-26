Durango se suma a la Cabalgata Villista 2026 con recorrido por municipios y sitios emblemáticos

Durango participará en la próxima Cabalgata Villista 2026, un recorrido que permitirá a los asistentes conocer la historia, cultura y tradiciones de diversos municipios del estado, anunciaron este viernes en rueda de prensa presidentes municipales y autoridades culturales de Durango y Chihuahua, durante la presentación oficial realizada en el Museo Francisco Villa de la capital.

Durante la rueda de prensa se informó que, por primera vez, la ruta incluirá una amplia participación de municipios duranguenses, entre ellos San Juan del Río, Rodeo, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Indé, Santa María del Oro, San Bernardo y Ocampo, los cuales se integrarán al trayecto con actividades y paradas en sus principales atractivos.

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En cada uno de los municipios se realizarán escalas en sitios emblemáticos, monumentos históricos y espacios representativos, con el objetivo de que los participantes conozcan la riqueza cultural, histórica y turística de Durango a través del recorrido de la cabalgata.

Asimismo, se anunció la instalación de un Campamento Villista en la comunidad de La Coyotada, donde los asistentes podrán pernoctar como parte de la experiencia. Para facilitar el acceso, se dispondrá de transporte con salida desde el Museo Francisco Villa hacia el campamento, dinámica que dará a conocer el Instituto de Cultura del Estado en próximos días.

La incorporación de Durango enriquece el recorrido tradicional de la Cabalgata Villista, que une a los estados de Durango y Chihuahua para conmemorar el paso del General Francisco Villa y preservar una de las tradiciones ecuestres más importantes del norte del país.