¿Durango seguirá con lluvias por huracán Polo? Esto dice el pronóstico de HOY 27 de septiembre

A días de que termine septiembre, el mes ha presentado la caída de precipitaciones de manera constante, además de la presencia de fenómenos meteorológicos importantes como el huracán Polo, quien se encuentran aún desplazándose por el Pacífico y continuará como categoría mayor. ¿Cómo será el clima para este 27 de septiembre?

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este ciclón tropical favorecerá lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, además de rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras de la entidad.

Mientras que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como lluvias fuertes en Sonora y chubascos en Baja California.

A esto se sumarán canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, y la depresión tropical Dieciocho-E , ubicada frente a las costas de Guerrero, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias muy fuertes en Guerrero, Tabasco y Veracruz.

También se esperan lluvias fuertes, chubascos y lluvias aisladas en el resto de las ciudades de la noroeste, centro y sur.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste y noreste del país, así como en la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para este domingo 27 de septiembre, el estado de Durango prevé la caída de lluvias fuertes a muy fuertes en municipios del noroeste , mientras que en la sierra occidental se esperan precipitaciones fuertes.

Y para el resto de la entidad se pronostican lluvias ligeras y aisladas, incluyendo la ciudad capital, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

Durante el amanecer se presentaron temperaturas de entre 13 y 15 grados Celsius, sin embargo, para el mediodía habrá un aumento en el termómetro y se presentará un ambiente caluroso que podría ir de los 31 a los 32 grados.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.