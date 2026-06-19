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Durango será sede regional de consulta del INE para un voto más accesible

El ejercicio busca conocer las experiencias y necesidades de ciudadanos con discapacidad visual.

Durango será sede regional de consulta del INE para un voto más accesible

Durango será sede regional de consulta del INE para un voto más accesible

JUAN M. CÁRDENAS
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El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la convocatoria dirigida a personas con discapacidad visual de Durango a participar en una consulta regional para recabar propuestas sobre materiales y boletas electorales accesibles rumbo a futuras elecciones judiciales, con el objetivo de fortalecer condiciones de autonomía, secrecía e inclusión en el ejercicio del voto.

La entidad forma parte de la Región Norte y tendrá participación en las mesas de consulta programadas para el próximo 23 de junio, donde también estarán representados estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Baja California.

El ejercicio busca recoger experiencias y necesidades de ciudadanos con discapacidad visual para mejorar los instrumentos electorales y garantizar condiciones más equitativas de participación.

De acuerdo con el INE, la consulta forma parte de un proceso nacional dividido en cuatro etapas. Actualmente se encuentra en fase informativa y posteriormente se desarrollarán las mesas regionales en modalidad híbrida; es decir, con participación presencial y virtual, para facilitar la intervención de más personas.

El organismo electoral explicó que entre los temas a discutir se encuentran alternativas para el diseño de boletas accesibles, herramientas tecnológicas de apoyo y mecanismos que permitan emitir un voto independiente y confidencial en procesos judiciales.


Además de la participación en mesas regionales, el INE habilitó la línea telefónica INETEL para que las personas interesadas puedan enviar opiniones o propuestas. Los resultados de este ejercicio serán analizados entre julio y agosto y servirán como base para la elaboración de materiales accesibles que podrían implementarse en futuras elecciones judiciales en el país.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: INE Voto accesible discapacidad visual consulta, participación, mesas, ejercicio

               

                
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