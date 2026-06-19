Durango será sede regional de consulta del INE para un voto más accesible

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la convocatoria dirigida a personas con discapacidad visual de Durango a participar en una consulta regional para recabar propuestas sobre materiales y boletas electorales accesibles rumbo a futuras elecciones judiciales, con el objetivo de fortalecer condiciones de autonomía, secrecía e inclusión en el ejercicio del voto.

La entidad forma parte de la Región Norte y tendrá participación en las mesas de consulta programadas para el próximo 23 de junio, donde también estarán representados estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Baja California.

El ejercicio busca recoger experiencias y necesidades de ciudadanos con discapacidad visual para mejorar los instrumentos electorales y garantizar condiciones más equitativas de participación.

De acuerdo con el INE, la consulta forma parte de un proceso nacional dividido en cuatro etapas. Actualmente se encuentra en fase informativa y posteriormente se desarrollarán las mesas regionales en modalidad híbrida; es decir, con participación presencial y virtual, para facilitar la intervención de más personas.

El organismo electoral explicó que entre los temas a discutir se encuentran alternativas para el diseño de boletas accesibles, herramientas tecnológicas de apoyo y mecanismos que permitan emitir un voto independiente y confidencial en procesos judiciales.

Además de la participación en mesas regionales, el INE habilitó la línea telefónica INETEL para que las personas interesadas puedan enviar opiniones o propuestas. Los resultados de este ejercicio serán analizados entre julio y agosto y servirán como base para la elaboración de materiales accesibles que podrían implementarse en futuras elecciones judiciales en el país.