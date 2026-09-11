Durango, sin casos de rabia; vacunación para mascotas se mantiene durante septiembre

Durango se mantiene sin casos de rabia tanto en humanos como en animales, una condición que se atribuye en buena medida a las campañas permanentes de vacunación antirrábica de perros y gatos, informó Héctor Urbina, responsable del Programa de Zoonosis.

El funcionario señaló que durante septiembre se mantiene la campaña de vacunación antirrábica , con disponibilidad suficiente de dosis gratuitas para perros y gatos en los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) 450 y 1, donde se atiende todos los días desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, incluidos los fines de semana.

Explicó que además de los centros de salud, se realizan brigadas en colonias y localidades del municipio de Durango como parte de la segunda campaña de reforzamiento de vacunación antirrábica, con el propósito de acercar el servicio a las familias que no pueden trasladarse a los centros.

Entre los puntos contemplados se encuentran el fraccionamiento Las Nubes, la colonia 20 de Noviembre, Jardines de San Antonio, San Marcos y sectores cercanos a La Virgen, además de otras localidades del municipio.

Urbina indicó que la vacuna también se ha distribuido a municipios como Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro y Rodeo , además de atender solicitudes de algunas presidencias municipales para reforzar la protección de los animales.

Precisó que la aplicación es gratuita y, una vez vacunada la mascota, se entrega un certificado oficial de la Secretaría de Salud , además de un distintivo para el perro. Debido a la participación de veterinarios particulares, estudiantes y voluntarios en las jornadas, recomendó a los propietarios verificar que se les entregue el certificado oficial correspondiente.

El responsable del Programa de Zoonosis destacó que la vacunación representa una medida de protección tanto para las mascotas como para sus propietarios , al reducir el riesgo de transmisión de una enfermedad que puede ser mortal.

Durante septiembre, agregó, se dará prioridad a las jornadas de vacunación, por lo que algunas actividades de esterilización tendrán una atención más limitada mientras se desarrolla el reforzamiento de la campaña.

Urbina llamó a los propietarios de perros y gatos a aprovechar la disponibilidad de la vacuna y acudir a los Centros de Salud o estar atentos a las brigadas que visitarán las colonias y comunidades, al considerar que mantener vacunadas a las mascotas es una de las principales medidas para conservar a Durango libre de rabia.