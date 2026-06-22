Durango, sin denuncias por venta de carne de bachán, ¿Qué es?

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) de Durango supervisa la trazabilidad del ganado en pie que se comercializa en la entidad; sin embargo, descartó tener atribuciones para verificar si la carne que ingresa ya procesada en cortes pudiera corresponder a carne de “bachán”.

El titular de la dependencia, Jesús López Morales, informó que hasta el momento no se tiene conocimiento de quejas o denuncias relacionadas con la comercialización de este tipo de carne, ni en el municipio de Durango ni en otras regiones del estado.

“No tengo el dato de que entre bachán al municipio de Durango o a alguna parte del estado”, reiteró.

López Morales aclaró que la dependencia se encarga de verificar que el ganado en pie cuente con la documentación correspondiente, como la factura y revisión de su trazabilidad; sin embargo, una vez que la carne ingresa ya procesada en cortes, la supervisión corresponde a otras autoridades.

Indicó que serán otras dependencias las responsables de verificar el origen de la carne que se comercializa, aunque hasta el momento ninguna persona ha presentado una denuncia formal sobre esta situación.

Desde hace varios meses, la Unión Ganadera Regional de Durango ha solicitado a las autoridades reforzar la revisión del ingreso de carne de dudosa procedencia al estado, incluida aquella proveniente de Centroamérica, de la región sur del país y la denominada carne de bachán.

¿Qué es la carne de bachán?

La carne de "bachán" es un término coloquial para referirse a la carne proveniente de vacas enfermas o que mueren por causas naturales (como padecimientos respiratorios, tuberculosis o estrés).

Regularmente, esta carne en lugar de ser desechada, es vendida a precios muy bajos.