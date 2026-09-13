Durango suma 5 oros y 12 medallas en el Torneo Independencia de Lucha Olímpica en la CDMX

La delegación de lucha olímpica de Durango finalizó su participación en el segundo Torneo de Invitación 'Independencia de México', celebrado en la Ciudad de México, con un saldo de 12 medallas: cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce. La competencia, con sede en el Deportivo José María Morelos, reunió a gladiadores de diversas entidades federativas.

En lo más alta de la competencia

En los combates por el título, Roberto "El Chino" Ramírez obtuvo el primer lugar en la categoría U17 de 55 kilogramos tras superar a su rival de Guanajuato por superioridad técnica (10-0) en 29 segundos. A esta victoria se sumaron los oros de Kael Villegas (U13, 41 kg) y Matías Martínez (U13, 41 kg estilo grecorromano), ante competidores de Querétaro y Estado de México.

La cosecha dorada se completó con Francisco Martínez en la categoría U23 (86 kg), quien conquistó el primer sitio durante su debut en justa nacional, así como por el veterano Hugo Mercado en la división Senior (65 kg), asegurando así triunfos tanto en categorías juveniles como en la división mayor.

Se hacen destacar entre los demás

En las finales de plata, Alejandro Monárrez se ubicó en el segundo puesto de la categoría Senior 97 kg estilo grecorromano. Monárrez dominó el combate de seis minutos hasta que un imprevisto físico en la técnica final permitió la igualada de su contrincante. Las medallas de segundo lugar se completaron con Eider Mercado y Brenda Moreno (U13, 44 kg).

Las preseas de bronce quedaron en manos de la representación infantil: Agatha Moreno en U7 (22 kg), Emily Borunda en U9 (29 kg), Samara Moreno en U11 (32 kg) y Diego Alcalá en U13 (47 kg). El grupo de deportistas estuvo asistido en la esquina por los entrenadores Bryant Azaad Meraz y Adrián Roberto Ramírez.

Tras el torneo disputado en la capital del país, los luchadores duranguenses enfocarán su preparación para un certamen amistoso programado durante la primera semana de octubre en Saltillo, Coahuila. A finales de ese mismo mes, la plantilla comenzará el proceso selectivo formal con miras a buscar posiciones en las selecciones nacionales de la especialidad.