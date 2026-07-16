Durango supera la media nacional en población penitenciaria y reincidencia delictiva

Durango cerró 2025 con una población penitenciaria superior al promedio nacional y con un nivel de reincidencia que también rebasa la media del país, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe señala que al cierre del año pasado en los centros penitenciarios del estado había cuatro mil 444 personas privadas de la libertad, cifra que equivale a una tasa de 230.6 internos por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 186.3 personas por cada 100 mil habitantes.

Con este indicador, Durango se ubicó entre las entidades con mayor incidencia de población penitenciaria, por encima de estados como Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Puebla.

Durante 2025 ingresaron a los centros penitenciarios de Durango dos mil 832 personas, de las cuales 320 fueron mujeres y dos mil 512 hombres, por lo que la participación femenina representó el 11.3 por ciento, superior al promedio nacional de 9.2 por ciento.

Sin embargo, uno de los indicadores que más sobresalen para la entidad es el relacionado con la reincidencia. El INEGI reportó que 28.4 por ciento de las personas que ingresaron a prisión en Durango ya contaban con antecedentes penales, mientras que el promedio nacional fue de 21.3 por ciento.

Esto significa que prácticamente tres de cada diez nuevos ingresos al sistema penitenciario estatal correspondieron a personas que ya habían enfrentado anteriormente un proceso penal.

En el caso de los hombres, el porcentaje de personas con antecedentes penales alcanzó 29.7 por ciento, mientras que entre las mujeres fue de 18.1 por ciento, ambos indicadores por encima del promedio registrado para las mujeres a nivel nacional y cercanos a los estados con mayores niveles de reincidencia.

El censo nacional revela además que durante 2025 157 mil 457 personas ingresaron a los centros penitenciarios y especializados del país, lo que representó un incremento de 19.2 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron poco más de 132 mil ingresos. Se trata del mayor número de ingresos registrado en los últimos cinco años.

Del total nacional de personas que ingresaron a prisión, 90.8 por ciento fueron hombres y 9.2 por ciento mujeres. Baja California encabezó la lista con poco más de 21 mil ingresos, seguida por el Estado de México y Sonora. Durango ocupó una posición intermedia con sus dos mil 832 ingresos.

Respecto a la población penitenciaria, el país cerró 2025 con un total de 231 mil 436 personas privadas de la libertad, de las cuales 217 mil 176 eran hombres y 14 mil 260 mujeres.

De ese total, 20 mil 411 se encontraban en centros penitenciarios federales y 211 mil 25 en centros estatales, donde se concentra la mayor parte de la población carcelaria mexicana.

Otro de los problemas que evidencia el censo es el rezago en la impartición de justicia. A nivel nacional, 42.2 por ciento de las personas privadas de la libertad permanecían sin recibir una sentencia, mientras que únicamente el 57.8 por ciento ya contaba con una resolución judicial.

La proporción de personas sin sentencia aumentó respecto a 2024, cuando representaba 36.3 por ciento del total, lo que refleja un incremento en el rezago de los procesos penales.

Asimismo, los centros penitenciarios estatales continúan operando con problemas de saturación. El INEGI informó que la ocupación promedio fue de 119.2 personas por cada 100 espacios disponibles, mientras que en los centros federales fue de 72.4 personas por cada 100 espacios, para un promedio nacional de 112.8.

Los resultados del censo muestran que, además de registrar una población penitenciaria superior al promedio del país, Durango enfrenta un nivel de reincidencia que también rebasa la media nacional, dos indicadores que reflejan los retos que persisten tanto en materia de prevención del delito como en la reinserción social.