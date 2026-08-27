Durango supera los 40 grados de temperatura; ¿cómo será el clima para el viernes 28 de agosto?

La falta de lluvias durante la última semana en prácticamente todo el estado ha comenzado a reflejarse en un incremento de las temperaturas máximas, con registros de hasta 40 grados centígrados en algunas regiones de Durango.

Tamazula alcanzó los 40 grados durante las últimas horas, pese a ser el único municipio que reportó precipitaciones, con un acumulado de siete milímetros o lo que es igual a siete litros por metro cuadrado.

En Topia se registraron 38 grados; Ocampo y Cuencamé, 37; mientras que en Indé, Lerdo y la ciudad de Durango el termómetro llegó a los 35 grados. Canatlán y Poanas reportaron 34 grados; Nuevo Ideal, 33; San Bernardo, 32; Hidalgo, 31, y Súchil y Vicente Guerrero, 30 grados.

En contraste, las temperaturas mínimas mantienen condiciones frías en algunas zonas del estado. Guanaceví registró tres grados centígrados y San Bernardo cinco, mientras que en la sierra del municipio de Durango se alcanzaron siete grados.

En Súchil e Hidalgo la temperatura mínima fue de 10 grados; Vicente Guerrero registró 13; la ciudad de Durango, 14 ; Poanas y Nuevo Ideal, 15; Canatlán y Ocampo, 17; Guadalupe Victoria, 18; Indé, 21; Lerdo, 22; Topia, 23; Cuencamé, 25, y Tamazula alcanzó los 26 grados durante la mañana del jueves.

Para este fin de semana no se prevén condiciones para lluvias fuertes o moderadas en el estado. Únicamente existe posibilidad de precipitaciones ligeras en la zona serrana, aunque, de presentarse, serían de hasta cinco milímetros y en regiones muy puntuales.