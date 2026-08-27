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CLIMA EN DURANGO

Durango supera los 40 grados de temperatura; ¿cómo será el clima para el viernes 28 de agosto?

Ante la falta de lluvias, esta semana ha sido de días calurosos para el estado.

Durango supera los 40 grados de temperatura; ¿cómo será el clima para el viernes 28 de agosto?

Durango supera los 40 grados de temperatura; ¿cómo será el clima para el viernes 28 de agosto?

SAÚL MALDONADO
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La falta de lluvias durante la última semana en prácticamente todo el estado ha comenzado a reflejarse en un incremento de las temperaturas máximas, con registros de hasta 40 grados centígrados en algunas regiones de Durango.

Tamazula alcanzó los 40 grados durante las últimas horas, pese a ser el único municipio que reportó precipitaciones, con un acumulado de siete milímetros o lo que es igual a siete litros por metro cuadrado.

En Topia se registraron 38 grados; Ocampo y Cuencamé, 37; mientras que en Indé, Lerdo y la ciudad de Durango el termómetro llegó a los 35 grados. Canatlán y Poanas reportaron 34 grados; Nuevo Ideal, 33; San Bernardo, 32; Hidalgo, 31, y Súchil y Vicente Guerrero, 30 grados.

En contraste, las temperaturas mínimas mantienen condiciones frías en algunas zonas del estado. Guanaceví registró tres grados centígrados y San Bernardo cinco, mientras que en la sierra del municipio de Durango se alcanzaron siete grados.

En Súchil e Hidalgo la temperatura mínima fue de 10 grados; Vicente Guerrero registró 13; la ciudad de Durango, 14; Poanas y Nuevo Ideal, 15; Canatlán y Ocampo, 17; Guadalupe Victoria, 18; Indé, 21; Lerdo, 22; Topia, 23; Cuencamé, 25, y Tamazula alcanzó los 26 grados durante la mañana del jueves.


Para este fin de semana no se prevén condiciones para lluvias fuertes o moderadas en el estado. Únicamente existe posibilidad de precipitaciones ligeras en la zona serrana, aunque, de presentarse, serían de hasta cinco milímetros y en regiones muy puntuales.


En la ciudad de Durango, para este viernes se pronostica cielo despejado y soleado, con algo de nubosidad durante la tarde, pero sin posibilidades de lluvia. La temperatura alcanzará los 15 grados por la mañana, mientras que por la tarde llegará a los 34 y durante la noche descenderá a 20 grados, con rachas de viento de hasta 33 kilómetros por hora.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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