Entre enero y octubre de 2026 se iniciaron cinco mil 391 juicios de divorcio en los juzgados de primera instancia de Durango, un incremento de 7.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron cinco mil 26 asuntos.

Es decir, en este mismo lapso, se iniciaron en promedio casi 18 nuevos procedimientos diarios ante los juzgados de primera instancia.

CULMINACIÓN

De acuerdo con la estadística de juicios del Poder Judicial del Estado, la mayor parte de los procedimientos correspondió a divorcios incausados, con cuatro mil 718 casos, equivalentes al 88 por ciento del total. Esta modalidad permite solicitar la disolución del matrimonio sin tener que acreditar una causa específica. Los otros 673 juicios, que representan el 12 por ciento, fueron por mutuo consentimiento.

Por zona jurisdiccional, Durango concentró el mayor número de asuntos, con dos mil 360, es decir, el 43.78 por ciento del total estatal. De estos, mil 962 fueron divorcios incausados y 398 por mutuo consentimiento.

En segundo lugar se ubicó Gómez Palacio, con mil 570 procedimientos, equivalentes al 29.12 por ciento. En esta región se registraron mil 469 divorcios incausados y 101 por mutuo consentimiento. Lerdo acumuló 633 juicios, el 11.74 por ciento, de los cuales 504 fueron incausados y 129 por mutuo consentimiento.

Los juzgados mixtos reportaron otros 828 procedimientos, que representaron el 15.36 por ciento del total; de estos, 783 correspondieron a la modalidad incausada y 45 a la de mutuo consentimiento.

En cuanto al comportamiento mensual, abril registró 600 juicios, la cifra más alta del periodo hasta ese momento, mientras que agosto alcanzó el máximo, con 665. Julio tuvo el menor número de ingresos, con 300 asuntos. En los demás meses se contabilizaron 525 en enero, 546 en febrero, 550 en marzo, 549 en mayo, 585 en junio, 526 en septiembre y 545 en octubre.

Las cifras corresponden a los juicios iniciados ante los órganos jurisdiccionales de primera instancia y exhibieron que los divorcios incausados constituyeron la vía predominante para solicitar la disolución legal del matrimonio en Durango.