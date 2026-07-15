Durango tendrá lluvias este miércoles 15 de julio; ¿en qué zonas? Esto dice el SMN

Los cambios climáticos continúan sobre el territorio mexicano, por lo que este miércoles 15 de julio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta por diversos fenómenos, así como el avance de la onda tropical número 19 sobre el sureste de México. ¿Cómo afectará a Durango?

Pronóstico general para México

Según el pronóstico de hoy, la interacción de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, el monzón mexicano en el noroeste del país y canales de baja presión provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas , mientras que en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo se esperan precipitaciones fuertes.

Asimismo, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán registrarán lluvias con intervalos de chubascos.

Durante la madrugada se formó la tormenta tropical Elida en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Cinco-E. Sus desprendimientos nubosos favorecerán chubascos con descargas eléctricas en Baja California Sur.

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste y noreste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto a Durango, se registrarán condiciones favorables para lluvias durante este miércoles, con difrente intensidad en varias regiones.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, serán precipitaciones moderadas a muy fuertes en la sierra occidental , mientras que en los municipios cercanos a esta región, el noreste del estado y los valles del centro-sur, incluida la ciudad de Durango, podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas.

En cuanto a las temperaturas,el mediodía tendrá un ambiente cálido, con una temperatura máxima estimada de entre 28 y 29 grados. Mientras que el viento también estara presente, con rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.