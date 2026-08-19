Durango tendrá lluvias este miércoles 19 de agosto; ¿aplica para la capital? Esto dice Conagua
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles 19 de agosto continuarán las lluvias en diversas regiones de México, las cuales podrían ir de fuertes a intensas debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos. ¿La capital de Durango está incluida?
Pronóstico general
Según el pronóstico emitido esta mañana, en el noroeste del país, el monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California favorecerán lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Mientras que canales de baja presión sobre el interior de la República, en combinación con una circulación ciclónica en altura, vaguadas en niveles medios y altos, inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 29 sobre el sureste, provocarán lluvias puntuales intensas en regiones de Guerrero y Oaxaca.
También se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz, además de chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.
En contraste, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.
Además, continuará la onda de calor en el centro de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el norte y sur de Coahuila, el este, centro y sur de Nuevo León, y el oeste de Tamaulipas.
¿Cómo estará el clima en Durango?
Para el estado de Durango, este día se espera una jornada con condiciones variables, con lluvias de moderadas a fuertes principalmente en la Sierra Occidental y precipitaciones de ligeras a moderadas en municipios cercanos a esta región. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
En cuanto a las temperaturas, aunque por la mañana se tuvo un ambiente fresco con mínimas de entre 13 y 14 grados Celsius, conforme avance la jornada se prevé un ambiente caluroso al mediodía, con máximas de entre 30 y 31.
Para el viento, se pronostican rachas máximas moderadamente fuertes de entre 20 y 30 kilómetros por hora.