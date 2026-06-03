Durango tendrá lluvias fuertes HOY 3 de junio, ¿incluye a la capital? Esto dice el SMN

Las condiciones atmosféricas han mantenido cambios constantes durante los últimos días, sin que este miércoles 3 de junio sea la excepción, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a varias regiones del país. ¿Qué se espera para Durango?

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente y sureste de México. En combinación con inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 4 sobre el sureste del país, se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en el sur de Tabasco, fuertes en sectores de Campeche y Yucatán, así como chubascos en Quintana Roo.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Asimismo, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos sobre el noroeste del país y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias intensas en Coahuila y Jalisco. También se pronostican lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, así como lluvias fuertes en Nayarit y Durango . En Sinaloa se prevén precipitaciones aisladas.

En contraste, la onda de calor persistirá en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En tanto, este fenómeno concluirá a partir de hoy en el estado de Morelos.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En lo que repecta a Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local informó que para este miércoles se esperan lluvias moderadas a fuertes, sobre todo en los municipios del noroeste, centro, oriente, sureste y sur de Durango, incluida la capital del estado.

Mientras que en las regiones norte y suroeste se esperan lluvias ligeras y aisladas.

Por la mañana se registró un ambiente fresco con temperaturas de entre 16 y 20 grados Celsius, así como lloviznas en algunas zonas de la capital. No obstante, hacia el mediodía se espera un ambiente cálido, con temperaturas máximas de entre 28 y 29 grados.

También, se pronostican rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente ante posibles encharcamientos y reducción de la visibilidad durante las lluvias.