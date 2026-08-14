¿Durango tendrá lluvias HOY viernes 14 de agosto? Esto señala el pronóstico del SMN

Las condiciones meteorológicas de este viernes estarán marcadas por lluvias y tormentas en distintas regiones de México, mientras que algunas entidades del norte continuarán registrando temperaturas elevadas debido a la persistencia de la onda de calor. ¿Qué dice el pronóstico para hoy viernes 14 de agosto?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango, así como lluvias fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otro lado, canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio nacional interactuarán con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, generando condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz.

A esto se sumará la aproximación de la onda tropical 27 a la Península de Yucatán, la cual favorecerá precipitaciones en la región. Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en zonas del noreste, occidente, centro y sur del país.

Mientras tanto, la onda tropical número 26 se desplazará hacia el suroeste de Jalisco, por lo que dejará de generar efectos sobre territorio mexicano.

En contraste, seguirá la onda de calor en distintas regiones del norte y noroeste del país, específicamente en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como el oeste de Tamaulipas.

El SMN mantiene además bajo vigilancia el avance de la onda tropical número 27.

Clima en el estado de Durango

Este viernes, Durango tendrá una jornada con lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas cálidas a calurosas y vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en algunas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se espera cielo medio nublado, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en zonas serranas. Conforme avance el día, las temperaturas aumentarán y prevalecerá un ambiente cálido a caluroso.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste y noroeste de Durango. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Sobre las temperaturas, se prevén máximas de 35 a 40 grados centígrados en distintas regiones de Durango, por lo que el ambiente será cálido a caluroso durante la tarde.

Finalmente, se espera viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en el estado.

¿Qué dice el pronóstico para la ciudad de Durango?

El reporte del clima para Durango capital indica que este viernes la ciudad amaneció con una temperatura mínima que rondó entre los 12 y los 14 grados centígrados, que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de hasta 30 grados, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

A diferencia de otros días, se prevé que este viernes la ciudad de Durango se mantenga con cielo despejado, hasta las 17:00 horas cuando tendrá algo de nubosidad; sin embargo, la probabilidad de que se registren las lluvias es baja.

En cuanto al viento, se espera que este viernes tenga velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre 13 y 16 grados centígrados.