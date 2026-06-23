Durango tendrá 'pausa' en precipitaciones: así será el clima para el miércoles 24 de junio

La lluvia registrada la tarde del lunes en la ciudad de Durango dejó una acumulación de 34.2 milímetros de agua, acompañada de caída de granizo y rachas de viento de hasta 56 kilómetros por hora. Sin embargo, para los próximos días se espera una pausa en las precipitaciones y el predominio de condiciones soleadas.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la precipitación del lunes ha sido, hasta el momento, la más importante registrada este año en el municipio de Durango, al aportar poco más de 34 litros de agua por metro cuadrado.

Ese mismo día también se reportaron lluvias significativas en otros municipios del estado, como Súchil, donde se acumularon 30 milímetros, y Poanas, con 21 milímetros.

No obstante, el pronóstico indica un periodo de estabilidad atmosférica para gran parte de la entidad. Las únicas probabilidades de lluvia se mantienen en la región de las Quebradas, desde el municipio de Tamazula hasta Mezquital, en la zona colindante con Sinaloa. Incluso, en buena parte de la Sierra podrían disminuir considerablemente las precipitaciones durante los próximos días.

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Para el resto del estado no se prevén lluvias al menos hasta el próximo sábado.

En cuanto a las temperaturas, este miércoles se espera un día soleado en la capital del estado, con una mínima de 16 grados centígrados por la mañana, una máxima de 34 grados por la tarde y alrededor de 23 grados durante la noche. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la mañana del martes, las temperaturas más bajas se registraron en San Bernardo, con nueve grados; Hidalgo y El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, con 12 grados; así como en Nuevo Ideal y Súchil, donde el termómetro marcó 13 grados. En la ciudad de Durango la mínima fue de 14 grados.

Por el contrario, las temperaturas matutinas más elevadas se reportaron en Tamazula, con 25 grados; Topia y Lerdo, con 24; e Indé, con 23 grados. Ocampo y Santiago Papasquiaro amanecieron con 18 grados centígrados.

Las temperaturas máximas también comienzan a incrementarse nuevamente en varios municipios. Santiago Papasquiaro alcanzó los 40 grados; Tamazula registró 39; Cuencamé llegó a 38; Lerdo y Topia alcanzaron 37; Ocampo reportó 36 grados, mientras que Tepehuanes y la ciudad de Durango registraron máximas de 33 grados centígrados.