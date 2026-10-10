Durango tendrá representación en consejo académico de Derecho en América Latina

Un académico de Durango tendrá participación en uno de los espacios de coordinación de instituciones dedicadas a la enseñanza del Derecho en América Latina, al asumir un cargo dentro del Consejo Directivo de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina (AFEIDAL).

Se trata del doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, quien fue designado como vocal del Consejo Directivo de la AFEIDAL para el periodo 2026-2030. La organización reúne a facultades, escuelas e institutos de Derecho de distintos países de la región, con actividades relacionadas con la formación jurídica y el intercambio académico.

El nombramiento coloca al actual Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADER y CIPOL) de la Universidad Juárez del Estado de Durango en un órgano directivo con participación latinoamericana, lo que abre un espacio para la vinculación de la comunidad académica duranguense con instituciones de educación jurídica de otros países.

La AFEIDAL es presidida por Máximo Carvajal y tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de la calidad educativa y la formación jurídica en América Latina. La incorporación de Arroyo Cisneros al Consejo Directivo se mantendrá durante cuatro años, de 2026 a 2030.

El nombramiento fue dado a conocer este sábado por la FADER y CIPOL como resultado del trabajo académico desarrollado por su comunidad universitaria desde junio de 2025, aunque el principal alcance de la designación está en la participación de un académico de Durango dentro de un espacio de coordinación internacional entre instituciones dedicadas a la enseñanza del Derecho.