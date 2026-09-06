Durango tendrá un domingo con lluvias intensas; ¿en qué zonas? Pronóstico de HOY 6 de septiembre

La temporada de lluvias continúa vigente en México y durante este domingo 6 de septiembre el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que continuarán en varias regiones, debido al presencia de lluvias de fuertes a intensas en distintas regiones de México, debido a la presencia de otros fenómenos.

Pronóstico general

De acuerdo al informe presentado, en el noroeste el monzón mexicano, en combinación con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, favorecerá lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Además, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Yucatán, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. La onda de calor continuará en zonas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo será el clima en Durango?

En cuanto a Durango, este domingo se esperan lluvias moderadas a muy fuertes en varias zonas del estado, sin embargo, la sierra y el centro-norte será los que tiene mayor probabilidad, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

Además, en los valles y llanos del centro, incluida la ciudad de Durango , así como en la región oriente y la Comarca Lagunera, también se tiene previsto la caída de precipitaciones.

En las temperaturas, hacia el mediodía se presentará un ambiente caluroso, en donde el termómetro podría ascender de 32 a 33 grados.

También el viento estará presente, previendo que se tengan rachas máximas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.