Durango tendrá un martes nublado, ¿habrá lluvias HOY 6 de octubre? Esto dice el SMN

Continúan los días lluviosos en México, y este martes algunos sistemas meteorológicos seguirán intensificando estas condiciones. ¿Qué dice el pronóstico de este martes 6 de octubre para el estado y la ciudad de Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para este martes 6 de octubre, la presencia de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una localizada en el golfo de México y otra sobre el Pacífico Sur, favorecerá condiciones de lluvia en distintas regiones del país. A estos sistemas se suma una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste, así como inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones propiciarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde las precipitaciones podrían registrarse acompañadas de descargas eléctricas.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar condiciones de riesgo en algunas zonas.

Por otra parte, el frente frío número 1 continuará perdiendo influencia sobre el territorio nacional y se prevé que deje de afectar a México durante la tarde y noche de este martes.

Mientras tanto, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en regiones del noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante las primeras horas de este martes se prevé un ambiente fresco a templado en gran parte de Durango, mientras que en las zonas serranas se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados.

Para el transcurso de la tarde, se pronostica un ambiente templado a cálido en el estado, con cielo nublado durante buena parte del día y condiciones más frescas en las regiones de la sierra.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en distintas zonas de Durango. Estas lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 km/h en algunas zonas de Durango.

¿Cómo estará el clima en Durango capital?

El actual reporte del SMN señala que para este martes, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y los 14 grados centígrados, dejando una mañana fresca en la capital.

A lo largo del día la temperatura comenzará a subir de manera gradual, hasta alcanzar una máxima de 23 grados centígrados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado este martes, con probabilidad de que se registren lluvias alrededor de las 15:00 horas, aunque estas serían no tan intensas como en días anteriores.

Sobre el viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del miércoles, el termómetro descendería hasta alcanzar una mínima de entre 11 y 13 grados centígrados.