Durango tendrá una nueva ruta aérea, ¿a dónde volará y cuándo comenzará a operar?

Los viajes entre Durango y otros importantes destinos del país se han vuelto cada vez más accesibles debido a la apertura de conexiones aéreas con más ciudades, y en las próximas semanas se incorporará una nueva alternativa en este tipo de transporte. ¿Cuál será el destino y a partir de cuándo entrará en marcha? Te contamos lo que debes saber.

Con la llegada de una nueva ruta, se busca ampliar las opciones para viajeros frecuentes, empresarios, estudiantes y turistas, que requieren trasladarse de forma constante entre distintos puntos de la región, con la posibilidad además de realizar conexiones hacia otros destinos tanto nacionales como internacionales.

Esta nueva ruta se suma a las qua actualmente operan desde el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, que hace un par de meses anunció la implementación de un vuelo a Querétaro.

¿A dónde será la nueva ruta aérea?

La nueva conexión unirá a Durango con Monterrey, una de las ciudades con mayor actividad económica y empresarial del país, a través de la aerolínea AERUS.

Si bien, ya existía una conexión entre estas dos ciudades, por parte de Vivaerobus con salidas los días lunes, miércoles y viernes, y una extensión de vuelos durante periodo vacacional, la llegada de esta aerolínea permitirá a los duranguenses tener más opciones.

La capital de Nuevo León se ha convertido durante los últimos años en uno de los destinos más demandados por pasajeros duranguenses, tanto por motivos de negocios como por turismo y visitas familiares. Además, desde esa ciudad es posible enlazarse con una gran variedad de vuelos nacionales e internacionales.

¿A partir de cuándo operará?

La aerolínea AERUS anunció que los vuelos comenzarán a operar el próximo martes 16 de junio.

Durante su etapa inicial, la empresa ofrecerá tres frecuencias semanales programadas para los días martes, jueves y domingo, permitiendo ampliar las opciones de traslado entre ambas ciudades a prácticamente toda la semana, al sumarse a las operaciones que ya existen actualmente.

¿Cuánto costarán los boletos?

Las tarifas publicadas para los primeros vuelos disponibles muestran precios que rondan entre mil 500 y 2 mil 500 pesos por trayecto.

Sin embargo, estos costos pueden variar dependiendo de factores como la anticipación de la compra, las fechas elegidas y la disponibilidad de asientos, por lo que los precios podrían modificarse conforme aumente la demanda.

¿Cómo serán los vuelos?

La nueva ruta será operada mediante aeronaves Cessna Grand Caravan, utilizadas habitualmente para trayectos regionales.

La aerolínea adelantó que, conforme crezca la demanda de pasajeros, existe la posibilidad de incrementar las frecuencias de vuelo en esta ruta.

Foto: Air Charter Service.

Foto: Air Charter Service.

Foto: Air Charter Service.

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