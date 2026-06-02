Durango termina estiaje 2026 con superávit de lluvias

Durante los primeros cinco meses de 2026, las precipitaciones registradas en Durango superaron en 16.2 por ciento el promedio histórico para este periodo, a pesar de tratarse de meses considerados dentro de la temporada de estiaje.

Desde hace varios años, la entidad no registraba un comportamiento tan favorable en materia de lluvias durante los primeros cinco meses del año.

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Los datos históricos muestran que en 2023 se reportó un déficit de precipitaciones del 68.1 por ciento; en 2024, aunque el déficit fue menor, de 13.8 por ciento, tres de los primeros cinco meses no registraron lluvias. Sin embargo, en febrero de ese año se presentó una precipitación extraordinaria, con un acumulado 455 por ciento superior al promedio mensual.

En 2025 la situación volvió a ser adversa, al registrarse un déficit de lluvias del 63.6 por ciento y tres meses completamente secos: febrero, marzo y abril.

Un 2026 positivo

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante 2026 ningún mes ha permanecido sin precipitaciones. El mes con menor acumulado fue febrero, con apenas 3.4 milímetros de lluvia.

En enero se registró un volumen de precipitación 50 por ciento superior al promedio histórico. En febrero se acumularon 3.4 milímetros, cuando el promedio para ese mes es de siete milímetros, lo que representó un déficit del 51 por ciento.

Durante marzo se registraron 3.9 milímetros de lluvia, exactamente el promedio histórico para ese mes, por lo que no hubo ni déficit ni superávit.

En abril se acumularon 7.8 milímetros, frente a una media de 5.6 milímetros, lo que significó un superávit de 39.3 por ciento.

Mayo también presentó condiciones favorables, con precipitaciones iguales al promedio histórico para ese mes, establecido en 13.3 milímetros.

Por encima del promedio histórico

En conjunto, durante los primeros cinco meses del año han caído 56.2 milímetros de lluvia en el estado, mientras que el promedio histórico para ese periodo es de 48.4 milímetros.

Esto representa un acumulado 16.2 por ciento superior a lo esperado, una condición poco común durante la temporada de estiaje y que favorece la recuperación de humedad en diversas regiones de la entidad.