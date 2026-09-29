Durango tiene 800 solicitudes para ser Policía Estatal

Este año concluirá con la incorporación de 150 nuevos elementos para la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria, así como para el fortalecimiento de las policías municipales, informó el secretario de Seguridad Pública en Durango, Oscar Galván.

En el marco del Día del Policía Estatal y Penitenciario, se programaron diversos eventos, como un homenaje a policías con 10, 15 y 20 años de servicio y actividades deportivas, así como una misa especial.

Al hablar sobre la relación con la ciudadanía, aseguró que los índices de confianza en las corporaciones han subido y dijo que, para reforzar este vínculo, se relanzará el grupo de policía de proximidad, el cual operará en colonias, barrios y fraccionamientos realizando labor social de forma diaria.

Sin quejas ante CEDH, aseguran

En materia de derechos humanos, señaló que en lo que va del año no se ha registrado ninguna queja en contra de la Policía Estatal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resolviéndose favorablemente los señalamientos recibidos anteriormente.

Además, expuso que hay interés de las nuevas generaciones por integrarse a las filas de seguridad pública ya que se recibieron cerca de 800 solicitudes de ingreso entre hombres y mujeres para la reciente convocatoria de la academia. Y destacó que el próximo año se espera terminar con la implementación del servicio profesional de carrera policial para brindar a los elementos mayor certidumbre y mejores condiciones en cuanto a escalafón y salarios.