Durango tiene capital humano en tecnología: Regidor

La duda que se presenta sobre la Inteligencia Artificial, incluso entre los jóvenes, es si este tipo de tecnología podrá sustituir al capital humano; sin embargo, se considera que, al contrario, ya que puede ser una herramienta que ayude a explotar habilidades.

El regidor Alejandro Gurrola Alcaraz reconoció que existe esa preocupación entre los jóvenes y sociedad en general, pero dijo que esos miedos a la tecnología siempre se han presentado, como cuando llegó el uso de la computadora; sin embargo, solo son herramientas que permiten seguir avanzando y apoyando el trabajo.

Incluso, destacó que Durango precisamente tiene el capital humano para poder seguir avanzando en el tema tecnológico.

“Estamos viviendo el presente y el futuro. Ahorita vienen empresas muy grandes como Nvidia, Microsoft y TikTok y están volteando a ver Durango, porque queremos que el día de mañana sea un top tecnológico”, afirmó.

Apuntó que se están realizando actividades que, además de unir a los jóvenes, les brindan herramientas para el día de mañana en temas como la Inteligencia Artificial y otras tecnologías, como lo que presentó el Summit 2026.

CUARTO SUMMIT

El Summit 2026, que se llevó a cabo el pasado 10 de agosto en su cuarta edición en Durango, reunió a jóvenes con representantes de empresas como Microsoft, TikTok y Nvidia, entre otras líderes en tecnología, innovación y desarrollo empresarial del ámbito internacional y local.

Las autoridades han buscado que este evento se convierta en un espacio para acercar a la juventud a conocimientos y experiencias que les permitan enfrentar un mercado cada vez más competitivo, debido a que la tecnología y la Inteligencia Artificial cambiarán la manera en que se desarrolle el sector laboral.

Valeria Gutiérrez Velasco, directora de Fomento Económico y Turismo, comentó que las actividades forman parte de una política pública en la que los jóvenes ocupan un lugar central, por lo que se les brinda acceso a las actividades de manera gratuita.

La estrategia busca que la juventud no sea solo espectadora de la transformación tecnológica, sino protagonista. Por ello, se les acerca al conocimiento y a las empresas y, para el próximo año, adelantaron que vendrán mecanismos de financiamiento que permitan convertir las ideas en proyectos.

Fue el Gobierno Municipal quien se comprometió a respaldar al talento local en la edición 2027 e implementar una dinámica tipo Shark Tank, donde el Municipio destinará recursos para apoyar proyectos de jóvenes emprendedores, con incentivos que podrán alcanzar hasta un millón de pesos.