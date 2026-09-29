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Durango vibra con el enorme talento del boxeo amateur en la gran cartelera Llaneros del Ring

Pugilistas de siete municipios midieron fuerza sobre el cuadrilátero; la delegación de GV encabezó la tabla de victorias.

Foto: Cortesía

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RICARDO HERNANDEZ
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Con cruces constantes en el centro del cuadrilátero y una intensa metralla de golpes, el torneo de boxeo amateur Llaneros del Ring encendió las emociones en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria. La función albergó una extensa cartelera con más de 30 peleas en las que midieron fuerza prospectos de Tepehuanes, Nuevo Ideal, Poanas, Gómez Palacio, la capital del estado y los boxeadores locales.

La delegación anfitriona de Guadalupe Victoria impuso condiciones en casa para encabezar la tabla general de resultados. Los pugilistas locales hicieron valer su preparación ante su público al firmar un total de siete victorias sobre el encordado, consolidándose como el contingente con mayor número de triunfos acumulados durante toda la jornada pugilística.

Destacaron en el cuadrilátero

Entre las representaciones visitantes, el Gimnasio Moreno de la capital duranguense destacó en el segundo puesto al cosechar cinco triunfos en sus respectivos compromisos. Asimismo, la escuadra del Gimnasio Round 13, en representación de Gómez Palacio, mostró buen manejo de distancia y potencia sobre la lona para asegurar tres peleas ganadas a su cuenta.

Con esa misma cifra de tres victorias concluyó su participación la escuadra del Gimnasio El Refugio. Por su parte, los representantes de los gimnasios DAP y Rocket, junto a la delegación de Nuevo Ideal, mantuvieron una actuación pareja al acreditarse dos triunfos por bando en el desarrollo de la función.

Despliegue de garra y talento


La lista de ganadores se completó con una pelea ganada para Tepehuanes, Palacio de los Combates, Champion, Boxe Fit, Sigma Boxing de Nuevo Ideal, Siempre Amigos de Gómez Palacio y Villa Unión, evidenciando el avance técnico de las distintas academias.


Al término de las acciones en el cuadrilátero, los peleadores victoriosos recibieron sus respectivas medallas de triunfo. De igual manera, la totalidad de los pugilistas y sus entrenadores obtuvieron diplomas de participación y compartieron una cena para cerrar la jornada.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: pugilismo boxeo box Gimnasio, Gómez, Ideal,, Nuevo

               

                
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