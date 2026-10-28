Durango vibra con la velocidad y potencia en el 20 aniversario del Auto Club Racing Revolution

El Autódromo de Durango fue escenario de una de las reuniones automovilísticas más importantes del año con la celebración del 20 aniversario del Auto Club Racing Revolution, evento que reunió a pilotos locales y foráneos, además de una importante asistencia de aficionados que disfrutaron de una jornada marcada por la velocidad, la potencia y la exhibición de vehículos modificados.

A lo largo de dos décadas, Racing Revolution se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la cultura automotriz en Durango. Su fórmula volvió a rendir frutos al reunir en un mismo espacio competencias de arrancones, exhibiciones de Tuning y pruebas de SPL (Sound Pressure Level), una combinación que se ha convertido en sello distintivo del club y que fortalece la convivencia entre participantes y seguidores del mundo motor.

Protagonistas de una jornada llena de adrenalina

Uno de los momentos más llamativos de la celebración llegó con la participación de Mario Minjarez Beltrán, conocido entre los aficionados por la potencia de sus proyectos. En esta ocasión, acaparó la atención de los asistentes al presentar un vehículo capaz de superar los mil 500 caballos de fuerza, una de las exhibiciones más esperadas del fin de semana.

En la actividad deportiva, Víctor Hugo Segovia se quedó con el primer lugar dentro de la categoría de Brackets Avanzados, por delante de Carlos Pérez y Gerardo Sosa. Por su parte, Omar de Santiago conquistó la victoria en Bracket Rápido, seguido por Sergio Cordero Jr. y José Miguel Félix, en una competencia que reunió a varios de los exponentes destacados de la región.

Momentos que hicieron memorable la velada

La celebración también sirvió para reconocer la trayectoria de Hoguer Barrera, presidente de Racing Revolution, quien recibió distintos reconocimientos por parte de integrantes del club y representantes de organismos relacionados con el automovilismo duranguense, como muestra de su aporte al crecimiento de esta actividad en el estado.

Además de los resultados en pista, las competencias de Tuning y SPL volvieron a mostrar un alto nivel de preparación y personalización. Ambas disciplinas forman parte de un serial estatal que continuará en los próximos meses, mientras Racing Revolution cierra una fecha emblemática que reafirma su legado dentro del automovilismo local y su apuesta por seguir impulsando espacios para los amantes del mundo motor.