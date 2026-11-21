Con más de cuatro décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, el actor Juan Ignacio Aranda cautivó a los asistentes del Teatro Victoria al dar vida a los personajes de "Los Relámpagos de Agosto", emblemática novela de Jorge Ibargüengoitia.

UN ENCUENTRO INCLUYENTELa sesión de lectura en voz alta realizada el pasado jueves 19 de noviembre, formó parte del programa nacional Territorio Lector, impulsado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), y contó con la participación de un intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para garantizar el acceso incluyente al público.

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Previo a la lectura, Francisco Javier Pérez Meza, el director del ICED acompañado por el director de Vinculación, José Antonio Argüelles Campos, dio la bienvenida al actor y subrayó que noviembre se ha consolidado como el Mes de la Lectura en la entidad.

En el marco del evento, adelantó que en los próximos días entrará en operación una plataforma digital destinada a reunir y facilitar la consulta de publicaciones editadas tanto en la actual administración como en gestiones anteriores. En su primera etapa, el acervo virtual pondrá a disposición del público alrededor de 50 obras producidas durante los últimos cuatro años.

Al cierre de la jornada, la respuesta de los asistentes confirmó el interés de la audiencia duranguense por formatos que fusionan la narrativa mexicana con la interpretación escénica.