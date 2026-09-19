Durango vuelve a superar los 40 grados: ¿cómo será el clima el domingo 20 de septiembre?

La temperatura máxima volvió a superar los 40 grados en Durango, con un registro de 42 grados en el municipio de Tamazula, mientras que para este domingo se pronostica un día mayormente nublado y lluvias principalmente en la zona serrana.

De acuerdo con el reporte climatológico, durante el viernes se alcanzaron 42 grados tanto en la cabecera municipal de Tamazula como en la comunidad de El Real, mientras que en Topia el termómetro llegó a los 39 grados.

En Santiago Papasquiaro se registraron 36 grados; en Indé y San Bernardo, 35; en Cuencamé, 35, y en Lerdo, 34 grados. En la capital del estado la temperatura máxima fue de 31 grados, mientras que en Hidalgo y Nuevo Ideal llegó a los 30.

Durante la mañana del sábado, las temperaturas más bajas fueron de cuatro grados en San Bernardo y seis en La Rosilla, Guanaceví. En Hidalgo se registraron 10 grados; 13 en Vicente Guerrero; 14 en Santiago Papasquiaro, Poanas y Nuevo Ideal, y 16 en Guadalupe Victoria, Canatlán y Durango.

Pronóstico para el domingo 20 de septiembre

Para este domingo se prevén lluvias principalmente en la zona serrana, parte del norte del estado y municipios cercanos a la sierra.