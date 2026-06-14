Durango y Coahuila invertirán en bombardeo de nubes para favorecer lluvias en La Laguna

Durango y Coahuila desarrollarán de manera conjunta un proyecto de estimulación de lluvias con el objetivo de llevar agua a zonas donde se requiere, especialmente para apoyar la producción agrícola en la región Lagunera.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) confirmó que se invertirán en total 8 millones de pesos. De esa cantidad, Durango aportará 2 millones de pesos, Coahuila otros 2 millones y los 4 millones restantes serán financiados por la iniciativa privada.

El titular de la SAGDR, Jesús López Morales, precisó que ese recurso es el necesario para cubrir los costos de la estimulación de lluvias que se requieren para el campo.

Asimismo, informó que antes de que concluya el mes iniciarán los trabajos, luego de que ya se tuvo un acercamiento con la empresa encargada del proyecto.

El funcionario brindó algunas precisiones sobre esta estrategia, cuyo propósito es favorecer que las precipitaciones se presenten en zonas donde se considera necesario y antes de tiempo.

“No es que llueva más; únicamente se busca acortar el tiempo para que la lluvia se precipite desde la nube. La empresa determina los cuadrantes de acuerdo con la dirección del viento y sabe en qué momento aplicar el químico adecuado para propiciar que la lluvia caiga en la zona previamente establecida”, explicó.

Indicó que el objetivo es dirigir la precipitación hacia áreas específicas, no aumentar la cantidad de lluvia ni la intensidad de las tormentas.

“No porque se realice una estimulación de lluvias o se aplique un químico habrá aguaceros torrenciales que puedan generar afectaciones. No se trata de eso”, puntualizó.