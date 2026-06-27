Nosotros

Durango Histórico

Durango y sus plazas, recuerdos del siglo XX

Las fotografías, en conjunto, permiten reconstruir la evolución visual y urbana de Durango.

Durango y sus plazas, recuerdos del siglo XX

Durango y sus plazas, recuerdos del siglo XX

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Las fotografías siempre ofrecen una mirada nostálgica; así es el caso de estas dos postales de la ciudad de Durango en distintos momentos de su historia.

Para muestra, estas fotografías: la primera, una panorámica, permite apreciar el trazo urbano tradicional, con la imponente Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción dominando el paisaje y las plazas cercanas extendiéndose como espacios de convivencia y vida pública.

La escena refleja una ciudad en la que la arquitectura colonial y el orden urbano se integran en una composición armónica, testimonio de su riqueza histórica.

La segunda imagen ofrece un vistazo precisamente a la Plaza de Armas durante el siglo XX, cuando este espacio ya consolidado funcionaba como el corazón social y político de la ciudad. Se observa un entorno donde la actividad cotidiana, el tránsito de personas y la presencia de edificios representativos delinean la importancia de la plaza como punto de encuentro.


Ambas fotografías, en conjunto, permiten reconstruir la evolución visual y urbana de Durango, evocando la continuidad de su identidad a lo largo del tiempo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Fotografía Durango Antíguo Durango a través del tiempo estas, urbano, ciudad, Durango

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nosotros
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas