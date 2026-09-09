Duranguense Alejandra Franco, de la medicina al trono Wellness: va por el Mr. México 2026

Entre guardias clínicas, gestión hospitalaria y el estudio de la salud pública, Alejandra Franco construyó una trayectoria donde la ciencia anatómica y el rigor deportivo convergen. Médica familiar con maestría en administración de hospitales, la atleta duranguense ha sabido trasladar la precisión del diagnóstico clínico al escenario del fisicoculturismo, consolidándose en tiempo récord como una de las figuras más metódicas del deporte estatal contemporáneo.

El salto y el inicio a la gloria

Tras haber practicado basquetbol en etapas previas, la exigencia médica pospuso su llegada a las pesas hasta 2023. Un año después asumió el compromiso competitivo y en 2025 se integró al Tremen2 Team con Jorge Corral. Su formación médica determinó su visión.

"Entender el deporte como algo integral, no solo entrenamientos, sino desarrollar una gran disciplina, cuidar la alimentación y la salud en todos sus aspectos", enfatiza.

Su irrupción fue inmediata. En la Copa Alacranes 2025 obtuvo el segundo lugar en Fitness Figura Única Estatal y el segundo puesto Abierto Nacional. No obstante, Franco buscaba competir en la categoría Wellness. Lejos de apresurar procesos, dedicó doce meses a reestructurar sus cargas de trabajo para adaptar su musculatura a esta modalidad, corrigiendo puntos débiles con paciencia técnica.

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Ha destacado, pero su camino aún no termina

Aquella planificación rindió frutos en la temporada 2026. En la Copa Alacranes conquistó el primer lugar Wellness Fitness Novata Única y el primer puesto Novata Estatal. La consolidación definitiva llegó en el certamen Mr. Durango 2026, donde obtuvo el primer lugar en Wellness Clasificadas, confirmando la efectividad del trabajo analítico y la disciplina realizada en el gimnasio.

El horizonte inmediato de la competidora apunta a la máxima vitrina del país: en octubre de 2026 debutará en el certamen Mr. México. Respecto a su visión sobre el alto rendimiento, la especialista reflexiona.

"Si lo haces desde la pasión es algo que puede construirte, no solo físicamente, sino en muchos aspectos de tu vida; en cambio, si lo haces desde el vacío, ningún físico va a alcanzarte para sentirte feliz con tus resultados".

La trayectoria de la médica Alejandra Franco representa una notable síntesis entre la ciencia médica y la disciplina del fisicoculturismo. De la consulta pública a las tarimas nacionales, la atleta demuestra que la constancia y el conocimiento biológico son las herramientas clave para transformar el cuerpo y construir un proyecto deportivo genuino, lejos de modas efímeras y fundamentado en bases sólidas.