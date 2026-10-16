Duranguense All Wright debuta con 14 puntos en ajustada derrota de LMU ante California

El basquetbolista duranguense All Wright comenzó una nueva etapa en el baloncesto universitario de Estados Unidos al disputar su primer encuentro con los Lions de Loyola Marymount University (LMU), quienes cayeron por marcador de 60-59 ante los Golden Bears de California.

Arranca un nuevo capítulo

El mexicano tuvo una destacada participación en su presentación con la institución californiana, al convertirse en el máximo anotador de su equipo con 14 puntos, además de registrar una asistencia y un rebote durante los 29 minutos que permaneció sobre la duela.

Portando el número 3, Wright convirtió cinco de sus 11 intentos de campo, incluido un triple en tres oportunidades, mientras que desde la línea de tiros libres acertó tres de cuatro lanzamientos. Su actuación representó una de las principales aportaciones ofensivas de los Lions, que estuvieron cerca de quedarse con la victoria.

LMU se queda a un punto de la victoria

El compromiso ante California resultó sumamente cerrado, con ambos conjuntos disputando la victoria hasta llegar a una diferencia mínima en el marcador final.

Además de los 14 puntos de Wright, los Lions contaron con la aportación de Aaron McBride, quien consiguió 10 unidades y seis rebotes, mientras que Jason Porter colaboró con ocho puntos y 10 rebotes.

A pesar del resultado adverso, el encuentro permitió a Loyola Marymount comenzar a evaluar el funcionamiento de su plantilla renovada , particularmente de los jugadores que llegaron como refuerzos para la nueva temporada.

¿Cuándo volverá a jugar All Wright?

El siguiente compromiso de los Lions está programado para el domingo 25 de octubre, cuando reciban a UC Santa Barbara en el Gersten Pavilion, en lo que será su segundo encuentro de exhibición antes del inicio de la campaña regular.

Para Wright, esta nueva etapa representa otra oportunidad de consolidarse dentro del baloncesto de la División I de la NCAA, luego de sus experiencias anteriores y de su participación con la Selección Mexicana. Su desempeño en el primer encuentro deja buenas sensaciones, especialmente por haber encabezado la ofensiva de LMU ante un rival perteneciente a la Atlantic Coast Conference.