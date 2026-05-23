Duranguense Anahí Flores logra plata en lanzamiento de martillo de la Olimpiada Nacional

Durango sumó una nueva medalla en el atletismo de la Olimpiada Nacional Conade 2026 con la plata obtenida por Anahí Flores Jara en el lanzamiento de martillo Sub‑20, en una jornada que también incluyó la premiación del relevo 4x100 varonil, campeón nacional un día antes. La actividad se desarrolló en Guadalajara, donde la delegación continúa acumulando finales y posiciones destacadas en pista y campo.

Flores Jara firmó su mejor registro con un envío de 44.74 metros, suficiente para asegurar el segundo lugar en una final cerrada. La yucateca Yajaira Tamayo se quedó con el oro al marcar 45.37 metros, mientras que Belkiss Rascón completó el podio con 43.47 metros. En la misma prueba, Sonia Olinda Navar concluyó en la sexta posición con 38.60 metros.

Delegación con talento deportivo

En salto de longitud, Anahí Carolina Mier Cabrales se ubicó dentro de las cinco mejores del país al alcanzar 5.53 metros en su intento más sólido. La duranguense volverá a competir este sábado en el salto triple, donde buscará mejorar su actuación y pelear por puestos de podio.

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La pista también dejó resultados relevantes en las pruebas de medio fondo. En los 1,500 metros Sub‑23, Ángel Gabriel de la Rosa finalizó sexto con un tiempo de 3:58.70 minutos, manteniéndose en el grupo principal durante buena parte de la carrera. En la categoría Sub‑20, Leonardo Aarón Martínez cerró en noveno lugar con 4:12.04, mientras que Hernesto Maltos ocupó el undécimo sitio con 4:14.37.

Buscan seguir mejorando

El duranguense Gerardo Jared Serrano tuvo su primera aparición en la justa dentro de los 10 mil metros Sub‑23, prueba en la que terminó séptimo con un registro de 31:41.89 minutos. Serrano volverá a la pista el domingo para competir en los 5 mil metros, donde buscará mejorar su posición.

Con estos resultados, la delegación duranguense mantiene presencia constante en finales y zonas de puntos, combinando podios, marcas competitivas y actuaciones que la sostienen como protagonista en el segundo día del atletismo nacional.

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