Duranguense Andrea Núñez hace vibrar el Ángel de la Independencia tras triunfo mundialista

Andrea Núñez, artísticamente conocida como ANDYVERE, se convirtió en la figura central de los festejos en el Ángel de la Independencia, donde encabezó el espectáculo musical ante más de 800 mil personas.

La intérprete originaria de Durango fue la encargada de ponerle voz a la histórica celebración callejera que desató la victoria de la Selección Mexicana frente a Chequia en el Mundial 2026.

Justo al terminar el encuentro, la artista subió al escenario acompañada por un mariachi, conectando de inmediato con la energía de miles de aficionados y turistas que inundaron el Paseo de la Reforma.

El festejo futbolístico se transformó en una fiesta de identidad nacional mientras el público coreaba temas como “Que Ganas De No Verte Nunca Más”, “Mírame”, “Inocente Pobre Amiga” y su más reciente lanzamiento, “Tu Dama De Hierro”.

Con esta presentación, que se suma a su participación en los festejos oficiales del Zócalo capitalino y al cierre de las grabaciones de su álbum debut, la duranguense reafirma su trayectoria artística.