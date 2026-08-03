Duranguense AndyVere hace historia en la Patagonia chilena

La cantante y compositora duranguense Andrea Núñez, conocida artísticamente como Andy Vere, se convirtió en la primera representante de México en competir en el tradicional XLV Festival Folclórico en la Patagonia, celebrado en Punta Arenas, Chile.

Tras haber presentado anteriormente su talento en escenarios emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Zócalo de la Ciudad de México, la artista dio un paso firme en la internacionalización de su proyecto solista. Durante la segunda noche del certamen, la cantautora conquistó al público en el extremo sur del continente con un tema de su propia autoría.

UNA CANCIÓN CON HISTORIA Y PRODUCCIÓN DURANGUENSE

La obra presentada en tierras chilenas es un tema con arreglos de mariachi tradicional producido en su natal Durango. De acuerdo con la artista, se trata de una composición que guardaba desde hace tres años: "Es una canción 'hermana' de 'Himno Migrante' . Se había quedado en el baúl, pero finalmente le encontramos el lugar perfecto en este festival", compartió.

La llegada de la duranguense al escenario patagónico fue fruto de la autogestión y la preparación. Radicada actualmente en la Ciudad de México, la integrante de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) cursó un taller de emprendimiento artístico donde aprendió a gestionar proyectos, buscar financiamiento y aplicar a convocatorias internacionales. Fue en esa búsqueda donde encontró la plataforma chilena que hoy marca un hito en su carrera.

EL MARIACHI ABRAZA A CHILE

Su apuesta por la música mexicana fue recibida con calidez por el público de Punta Arenas, reafirmando el estrecho vínculo que la región de Magallanes y todo Chile mantienen con el mariachi y el folclor mexicano.

Aunque Andy Vere cuenta con trayectoria en diversas agrupaciones, hace apenas dos meses apostó de lleno por su faceta en solitario, retornando a la esencia del mariachi tradicional. Como muestra de este renovado concepto, recientemente lanzó en plataformas su versión del clásico "Así fue", de Juan Gabriel.

LANZAMIENTOS Y GIRA PROMOCIONAL

El paso por el Festival Folclórico en la Patagonia es solo el inicio de la agenda para la duranguense, quien antes de septiembre lanzará en plataformas digitales el tema presentado en Chile, como antesala del estreno de su álbum debut programado para el 2 de octubre, para posteriormente emprender una gira promocional por Santiago, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.