La duranguense Eunice Idali Ramírez Gurrola firmó una de las actuaciones más destacadas para el ciclismo local en la Titan Desert México 2026 al concluir en el cuarto lugar de la clasificación general femenil y subir al podio de la categoría Master 30, resultado que la colocó entre las protagonistas de una de las competencias de montaña por etapas más exigentes del calendario nacional.

El logro cobra dimensión por el nivel de la prueba. A lo largo de cuatro jornadas, las participantes enfrentaron rutas de desierto, montaña y senderos técnicos en distintos puntos del estado. La clasificación femenina fue encabezada por Adriana Fabiola Corona García, seguida por Aramda Álvarez Martínez y Michelle Inai Gallegos Olivas, mientras que Ramírez Gurrola cerró la competencia en la cuarta posición con un tiempo acumulado de 20 horas, 34 minutos y 19 segundos, a poco más de un minuto de diferencia respecto al quinto lugar.

Foto: Cortesía

Superó las adversidades

La pedalista duranguense llegó al evento respaldada por una trayectoria construida en pruebas de fondo y maratones de montaña, además de resultados relevantes en el ciclismo nacional. Sin embargo, la Titan Desert representó un desafío distinto, tanto por las exigencias físicas del recorrido como por la necesidad de mantener regularidad durante cuatro días consecutivos de competencia.

Lejos de ser un recorrido sin sobresaltos, la prueba obligó a Ramírez Gurrola a sobreponerse a la adversidad. Durante la segunda etapa sufrió una complicación médica cerca del kilómetro 64 que amenazó con poner fin a su participación. Tras recibir atención y recuperarse, logró mantenerse en carrera cuando el abandono parecía una posibilidad latente.

Foto: Cortesía

La cara del ciclismo duranguense

La respuesta llegó sobre la bicicleta. En las dos etapas restantes la duranguense recuperó terreno frente a varias de sus rivales y logró sostenerse entre las mejores de la clasificación. La remontada encontró su punto culminante en la cuarta y última jornada, una ruta de 76 kilómetros entre El Tecuán y Garabitos que puso fin a la edición 2026 de la competencia y definió la clasificación final del evento.

Al cruzar la meta, Eunice Idali Ramírez Gurrola no sólo completó las cuatro etapas de la Titan Desert. También se consolidó como una de las mejores ciclistas de la rama femenil en la edición celebrada en Durango, combinando resistencia, capacidad de recuperación y consistencia para cerrar con un lugar entre las cuatro mejores de la clasificación general y con presencia en el podio de su categoría.