Duranguense casado habría sido extorsionado con imágenes privadas; mujer exigía un millón de pesos

Un caso de presunta extorsión que involucra a un hombre originario de Durango terminó con la detención de Beatriz “N”, de 44 años de edad, en Los Cabos, Baja California Sur, luego de que autoridades ejecutaran una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con información por parte de medios nacionales, la mujer era buscada por autoridades de Durango por su probable participación en un caso de extorsión , luego de que presuntamente exigiera un millón de pesos a la víctima a cambio de no difundir imágenes privadas sin su consentimiento.

¿Qué fue lo que pasó?

Según las versiones que han circulado sobre el caso, el hombre habría intercambiado conversaciones, fotografías o videos privados con Beatriz “N”. Posteriormente, presuntamente comenzó la exigencia económica para evitar que ese material fuera revelado.

La cantidad solicitada habría ascendido hasta un millón de pesos, situación que llevó a la víctima a denunciar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes en Durango.

Detienen a Beatriz “N” en Los Cabos

La mujer fue localizada en Los Cabos, Baja California Sur, luego de arribar a esa entidad procedente de Durango. Al momento de su detención, presuntamente pretendía continuar su traslado y abordar un vuelo con destino a Guanajuato.

Tras ser identificada y detenida, Beatriz “N” quedó a disposición de las autoridades competentes para seguir con el procedimiento correspondiente y determinar su situación jurídica.

Habría pedido un millón de pesos

La acusación contra la mujer se centra en una supuesta exigencia económica de un millón de pesos. A cambio de esa cantidad, presuntamente evitaría hacer públicas imágenes privadas relacionadas con la víctima.

Por ello, hasta el momento las autoridades deberán continuar con el proceso judicial para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y definir la posible responsabilidad de Beatriz “N”.

Asimismo, el nombre del hombre duranguense permanece reservado, mientras que no se han divulgado las imágenes o conversaciones que presuntamente fueron utilizadas para exigirle el pago.