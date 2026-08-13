Duranguense Diego Vizcarra conquista el bicampeonato continental en los 1,500 mts en Lima

El mediofondista duranguense Diego Vizcarra Sánchez se adjudicó la medalla de oro en los 1,500 metros planos dentro de los FISU America Games Lima 2026, certamen disputado en el Polideportivo de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Perú. Con este resultado, el estudiante de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) revalidó el título continental conquistado en la edición de Cali 2024.

Un hito histórico para el deporte duranguense

Vizcarra detuvo el reloj en tres minutos y 54 segundos para cruzar la meta en el primer lugar tras una ejecución táctica de alta precisión. El atleta se mantuvo dentro del grupo compacto durante los primeros 500 metros, tramo en el que midió la aceleración del contingente antes de lanzar un cambio de ritmo definitivo que le permitió separarse de los perseguidores y sostener la ventaja en la recta final.

La representación de Chile completó el podio al adjudicarse el segundo y tercer puesto con registros de 4:00 y 4:02, respectivamente. La justa internacional reunió a deportistas provenientes de 18 países del continente americano, entre ellos competidores de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Jamaica, además de la delegación anfitriona.

Ya está concentrado en su siguiente competencia

Tras culminar la prueba, Vizcarra señaló que la meta central trazada para el ciclo universitario consistía en refrendar el campeonato de la distancia. El corredor de la UJED confirmó que la victoria en Lima marca la conclusión formal de su temporada sobre la pista, por lo que iniciará una fase de transición enfocado en sus siguientes compromisos internacionales.

Por su parte, el entrenador Víctor de la Cruz ponderó el cumplimiento de los objetivos proyectados, destacando que el bicampeonato panamericano representaba el parámetro prioritario planificado para la especialidad. El preparador técnico indicó que el rendimiento mostrado en territorio peruano ratifica la progresión física alcanzada durante el periodo de preparación previo.

Con la presea dorada obtenida en suelo limeño, el medio fondo universitario concluye sus compromisos internacionales del presente año. Vizcarra y su equipo de trabajo iniciarán una etapa de descanso activo para posteriormente estructurar la carga de entrenamientos rumbo a los selectivos y competencias del próximo ciclo deportivo.