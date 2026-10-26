Duranguense Diego Vizcarra conquista la medalla de oro en la Milla Internacional Tijuana 2026

Diego Vizcarra Sánchez confirmó su dominio en una de las pruebas más emblemáticas del atletismo mexicano al conquistar la categoría Élite Varonil de la Milla Internacional de Tijuana 2026. El fondista duranguense cruzó la meta con un tiempo de 4:10.03 minutos para quedarse con la medalla de oro y refrendar el título obtenido previamente en la competencia.

En una carrera de mil 609 metros de alta exigencia, Vizcarra volvió a responder en el momento clave y marcó el ritmo frente a un grupo de especialistas del medio fondo. Su victoria ratifica el nivel que ha mostrado durante la temporada y lo mantiene entre los corredores mexicanos más consistentes de la distancia.

Llega a la justa en excelente forma

El atleta, entrenado por Víctor de la Cruz, tiene la mira puesta en seguir elevando su rendimiento rumbo a compromisos internacionales de mayor calibre, dentro de un proyecto deportivo que apunta a una eventual clasificación olímpica.

La conquista en territorio bajacaliforniano se suma a una campaña sobresaliente para el duranguense, quien también obtuvo el primer lugar en la Milla New Balance y en la competencia celebrada en Ciudad Valles, consolidándose como uno de los nombres más fuertes de la especialidad.

Busca mantener el orden obtenido

Su momento más destacado del año llegó en Lima, Perú, donde conquistó el oro en los mil 500 metros planos de los FISU America Games 2026. Además de subir a lo más alto del podio, el corredor revalidó el campeonato continental universitario que había ganado en Cali 2024.

Con apenas seis años de trayectoria en el atletismo competitivo, Vizcarra continúa acumulando resultados de peso en el escenario nacional e internacional. El triunfo en Tijuana refuerza una progresión constante que lo mantiene como una de las principales cartas mexicanas en las pruebas de medio fondo.