Duranguense Diego Vizcarra domina la Milla Urbana en CDMX y se corona bicampeón

El medio fondista duranguense Diego Vizcarra Sánchez consolidó su posición en el atletismo de pista tras conquistar el bicampeonato de la Milla Urbana, celebrada en el corazón de la Ciudad de México. En una demostración de ritmo y solvencia táctica, el corredor superó la exigencia de la categoría Elite para reafirmar el título obtenido en la edición anterior.

Vizcarra cruzó la meta registrando una marca oficial de 4 minutos y 8 segundos, tiempo con el que detuvo el cronómetro en el trazado capitalino. El resultado representó una mejora sustancial en comparación con los 4 minutos y 13 segundos que necesitó para coronarse durante la edición de 2025, recortando cinco segundos a su propio registro en la distancia de 1.609 kilómetros.

Se hace valer en la capital

El circuito de la competencia estuvo trazado sobre un recorrido de ida y vuelta que tuvo como punto neurálgico el Monumento a la Revolución, extendiéndose a lo largo de la ruta hacia el Hemiciclo a Juárez. La justa congregó a una multitud de mil 500 corredores distribuidos entre las distintas divisiones convocadas para este encuentro atlético.

La estructura general del evento incluyó competencia en 11 diferentes categorías por edad para corredores desde los 16 hasta mayores de 65 años, además de tres divisiones infantiles diseñadas para competidores entre los 7 y los 15 años. No obstante, fue la división Elite la que acaparó la atención técnica debido a la exigente velocidad impuesta.

Su destino a largo plazo

El desempeño técnico de Vizcarra Sánchez responde a la planificación sostenida junto a su entrenador, Víctor de la Cruz, quien estuvo presente al frente de la estrategia durante el desarrollo de la prueba en la capital del país. Tras concretar el triunfo, el atleta reanuda sus sesiones de entrenamiento de alta exigencia para mantener el seguimiento metodológico.

Con este resultado, el especialista en medio fondo mantiene el proceso de preparación con la vista puesta en el ciclo correspondiente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El triunfo en el asfalto capitalino forma parte de las pruebas de evaluación física que el corredor duranguense contempla dentro de su calendario de trabajo anual.