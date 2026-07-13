Duranguense estrena en YouTube su corto 'Nuevo Destino'

Este fin de semana se concretó el esperado lanzamiento oficial en YouTube de "Nuevo Destino", un cortometraje de 14:01 minutos que llega a la plataforma digital respaldado por el éxito y una ovación de pie en Shorts México, el festival cinematográfico más importante de Iberoamérica.

Con este estreno gratuito, el público finalmente tiene acceso a la obra del duranguense Rolando Ávila de la Parra, quien busca conquistar las redes para dar el salto definitivo hacia la pantalla grande.

Radicado en León, Guanajuato, Ávila de la Parra se consagra en esta producción como un verdadero "hombre orquesta" al asumir las facetas de escritor, director, productor, editor y director de fotografía.

Este corto ya se había presentado con éxito en Shorts México.

UN THRILLER CON ALMA DE NEO-WESTERN

Protagonizado por el reconocido actor Jair de Rubín, "Nuevo Destino" es una propuesta que navega entre el Neo-Western, el Neo-Noir, el thriller y el drama. El corto cuenta la historia de un hombre que cree tener todo bajo control, hasta que un giro inesperado lo obliga a replantearse su sistema de creencias.

“Es sobre alguien que no encuentra su camino, aunque él crea que sí. La vida le muestra algo que lo cambia por completo”, explica Rolando, quien junto a su equipo puso el alma, el tiempo y los mejores recursos para filmar esta intensa trama en escenarios clave de Guanajuato, como el Cañón Gto. y el Edificio UNA BAY.

LA PRUEBA DE FUEGO HACIA EL LARGOMETRAJE

Este estreno en YouTube funciona como la carta de presentación y la "prueba de fuego" de un universo cinematográfico que Rolando planea convertir en una película de larga duración. De hecho, el guion del largometraje ya está completamente terminado y, en palabras del duranguense, “es lo mejor que he escrito en mi vida”.

Para lograr el financiamiento y despertar el interés de patrocinadores e inversores, el director duranguense señaló que el apoyo digital es fundamental. El llamado a la comunidad y a los cinéfilos es a ver el cortometraje, interactuar y dejar sus comentarios en la plataforma de videos.

El destino ya está trazado, y el talento duranguense está listo para conquistar las salas de cine. El corto ya está disponible a solo en YouTube en el canal de Rolando Malandro.

La trama cuenta con escenarios clave de Guanajuato.