Con motivo del décimo aniversario de su publicación, el libro Nuevo New York, obra del escritor y estratega cultural duranguense Gabriel Rivera-Barraza en colaboración con el fotógrafo Hans Neumann, será el eje central de una charla especial en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el próximo 1 de diciembre.

CHARLA CONMEMORATIVA EN LA FIL

La actividad, organizada por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), reunirá al propio Rivera-Barraza junto con la escritora Mayra Mangal, bajo la moderación de Carlos Rodal. Durante el encuentro, los participantes abordarán el proceso editorial y creativo detrás de este volumen cuya primera edición logró agotar existencias (sold-out).

UN RETRATO DEL TALENTO LATINO EN EU

Nuevo New York compila más de 70 perfiles de profesionistas y creativos hispanos que han consolidado su trayectoria en diversas industrias de la ciudad estadounidense. Entre las figuras documentadas en la obra destacan referentes de la moda y el arte como Carolina Herrera, Narciso Rodríguez y Nina García.

IMPACTO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En su lanzamiento original, la publicación recibió reseñas en medios como Vogue y The New York Times, publicaciones que destacaron su capacidad para capturar el momento cultural de la comunidad latina en Estados Unidos y proyectar su influencia profesional.

En declaraciones previas concedidas a El Siglo de Durango, Gabriel Rivera-Barraza ha señalado la relevancia que este proyecto representa tanto para él como para Hans Neumann, al consolidarse como un documento de referencia sobre la aportación de la comunidad hispana en territorio estadounidense.