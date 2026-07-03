Duranguense Jackie González da el salto a la Universidad de Houston tras destacar con Wingate

La golfista duranguense Jackie González Howard continuará su carrera en el máximo nivel del deporte universitario de Estados Unidos luego de ser anunciada como nueva integrante del equipo femenil de golf de la Universidad de Houston, programa que compite en la NCAA División I dentro de la conferencia Big 12.

Un nuevo reto en la División I

Después de consolidarse como una de las mejores jugadoras de Wingate, Jackie ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera al incorporarse a un programa de División I, considerado el nivel más competitivo del deporte universitario estadounidense.

En el anuncio oficial, Houston señaló que la duranguense competirá como senior durante la próxima campaña y recordó que hace apenas un año obtuvo la distinción de All-America, reconocimiento reservado para las mejores golfistas universitarias del país.

El cambio representa un importante crecimiento deportivo para González Howard, quien buscará aportar su experiencia a un equipo que forma parte de una de las conferencias más fuertes del golf colegial.

De Wingate a un programa de primer nivel

Durante su estancia en Wingate University, Jackie construyó una destacada trayectoria tanto en competencias individuales como por equipos, convirtiéndose en una de las referentes del programa.

Su desempeño constante le permitió llamar la atención de instituciones de mayor nivel competitivo , hasta concretar su incorporación a la Universidad de Houston, donde tendrá la oportunidad de enfrentar a algunas de las mejores jugadoras universitarias de Estados Unidos.

Orgullo para Durango

La transferencia también representa una buena noticia para el deporte duranguense, ya que Jackie González Howard continúa abriendo camino para atletas mexicanos que buscan desarrollarse en el sistema universitario estadounidense.

Competir en la NCAA División I no solo implica enfrentar un nivel deportivo más alto, sino también tener mayor exposición ante torneos nacionales, competencias de élite y futuras oportunidades dentro del golf profesional.

Con este movimiento, la golfista duranguense inicia una nueva etapa en su carrera deportiva, ahora defendiendo los colores de la Universidad de Houston con el objetivo de mantenerse entre las mejores jugadoras del golf universitario en Estados Unidos.