Duranguense Jackie González se prepara para debutar con la Universidad de Houston

Una nueva etapa está por comenzar para la golfista duranguense Jackie Gonzalez Howard, quien se prepara para disputar su primera competencia oficial como integrante de la Universidad de Houston.

La mexicana aparecerá con los Cougars durante el arranque de la temporada 2026-27 del golf colegial estadounidense, luego de incorporarse al programa durante el verano procedente de Wingate University, donde protagonizó una destacada campaña que la llevó a recibir reconocimiento All-America.

El escenario para su estreno será de máxima exigencia. Houston comenzará su calendario en el ANNIKA Intercollegiate, torneo que se disputará del 7 al 9 de septiembre en The Royal Golf Club de Lake Elmo, Minnesota .

La competencia reunirá a 12 programas universitarios y contará con algunos de los nombres más importantes del golf colegial femenino, entre ellos Virginia, Wake Forest, UCLA, South Carolina, USC, Oregon, Auburn y North Carolina, además de Minnesota, Missouri y Kansas State.

Una nueva oportunidad en la División I de la NCAA

Antes de su paso por Wingate, Jackie acumuló experiencia con UT Rio Grande Valley, institución con la que comenzó su recorrido dentro del golf colegial estadounidense.

El torneo en Minnesota estará compuesto por 54 hoyos bajo formato stroke play, con 18 hoyos disputados durante cada una de las tres jornadas . Las primeras dos rondas comenzarán a las 8:30 horas, tiempo local, mediante salida simultánea, mientras que la ronda definitiva está programada para la mañana del miércoles 9 de septiembre.

La competencia no solamente significará el comienzo de una nueva temporada para Houston, sino también el debut de Jackie González con los colores de los Cougars, en un año que representará un nuevo desafío para la duranguense al competir en la máxima división del golf universitario estadounidense y dentro de un programa que viene de disputar los NCAA Championships como equipo durante la campaña anterior.