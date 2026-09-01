Duranguense Kim Salinas obtiene maestría en IA en Inglaterra

La duranguense Kim Salinas Villanueva puso en alto el nombre del estado al culminar con éxito sus estudios de posgrado en el Reino Unido, tras presentar y aprobar su examen de grado para obtener la Maestría en Artificial Intelligence and Data Science por la Universidad de Hull, en Inglaterra.

​La profesionista, egresada de la carrera de Ingeniería en Telemática por la Universidad Politécnica de Durango (Unipoli Dgo), desarrolló como proyecto de titulación la investigación “Pokémon Emerald Line Matching” dentro del Centre of Excellence for Data Science, Artificial Intelligence and Modelling (DAIM), un centro británico especializado en ciencia de datos, inteligencia artificial y modelado predictivo.

Durante el programa intensivo de un año en la institución fundada en 1927, la especialista profundizó en áreas clave como programación en Python, Machine Learning, Big Data, visión por computadora y normatividad ética en el manejo de datos, además de participar en proyectos orientados a la aplicación de tecnología en la industria.

El logro de Salinas Villanueva destaca la capacidad competitiva de los egresados de las aulas locales para posicionarse en escenarios académicos de alcance internacional dentro de las tecnologías de mayor proyección global.