Duranguense llega a NY para conquistar el New York Fashion Week

Valeria estará en el NYFW, donde se muestran las colecciones de diseñadores y marcas globales
Valeria Antuna ya se encuentra en Nueva York. La duranguense forma parte del equipo de talentos de Odea Models, la agencia mexicana dedicada a la proyección e impulso de talento nacional en pasarelas internacionales.
Durante estos días, Valeria tendrá la oportunidad de estar en el Coco Rocha Model Camp, donde entrenará y aprenderá directamente de Coco Rocha, la famosa supermodelo canadiense conocida como la "reina de las poses".
También estará presente en el Fashion Show y participará en el New York Fashion Week (NYFW), considerado uno de los escaparates más influyentes de la industria de la moda a nivel global, donde se presentan las colecciones de diseñadores y marcas de prestigio internacional.
La duranguense ha construido una carrera multidisciplinaria: además de su faceta en el modelaje, se desempeña como sobrecargo de aviación y también ha sido conductora de televisión. En su recorrido en las pasarelas y certámenes de belleza destacan los títulos:
- Miss Belleza Durango 2018
- Miss Perla Durango 2019
- Miss Perla México 2019
- Miss Durango 2021
- Miss Universe Durango 2025
La seguridad, el optimismo y la presencia escénica que la caracterizan dentro y fuera del escenario han sido clave para consolidar su proyección y llevar el nombre de Durango a plataformas de alcance internacional.