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Duranguense llega a NY para conquistar el New York Fashion Week

De la mano de la agencia Odea Models, Valeria Antuna participará en los desfiles del NYFW y se capacitará en el Coco Rocha Model Camp.

Valeria estará en el NYFW, donde se muestran las colecciones de diseñadores y marcas globales

Valeria estará en el NYFW, donde se muestran las colecciones de diseñadores y marcas globales

DINORA G. SOLÍS
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Valeria Antuna ya se encuentra en Nueva York. La duranguense forma parte del equipo de talentos de Odea Models, la agencia mexicana dedicada a la proyección e impulso de talento nacional en pasarelas internacionales.

Durante estos días, Valeria tendrá la oportunidad de estar en el Coco Rocha Model Camp, donde entrenará y aprenderá directamente de Coco Rocha, la famosa supermodelo canadiense conocida como la "reina de las poses".

También estará presente en el Fashion Show y participará en el New York Fashion Week (NYFW), considerado uno de los escaparates más influyentes de la industria de la moda a nivel global, donde se presentan las colecciones de diseñadores y marcas de prestigio internacional.

La duranguense ha construido una carrera multidisciplinaria: además de su faceta en el modelaje, se desempeña como sobrecargo de aviación y también ha sido conductora de televisión. En su recorrido en las pasarelas y certámenes de belleza destacan los títulos: 

    

  •  Miss Belleza Durango 2018
    • 

  •  Miss Perla Durango 2019
    • 

  •  Miss Perla México 2019
    • 

  •  Miss Durango 2021
    • 

  •  Miss Universe Durango 2025
    • 



La seguridad, el optimismo y la presencia escénica que la caracterizan dentro y fuera del escenario han sido clave para consolidar su proyección y llevar el nombre de Durango a plataformas de alcance internacional.


Foto: Alberto Juárez.
Foto: Alberto Juárez.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: valeria cuevas NYFW modelo Duranguense durango Durango, Fashion, Valeria, Week

               

                
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