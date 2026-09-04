Duranguense llega a NY para conquistar el New York Fashion Week

Valeria Antuna ya se encuentra en Nueva York. La duranguense forma parte del equipo de talentos de Odea Models, la agencia mexicana dedicada a la proyección e impulso de talento nacional en pasarelas internacionales.

Durante estos días, Valeria tendrá la oportunidad de estar en el Coco Rocha Model Camp, donde entrenará y aprenderá directamente de Coco Rocha, la famosa supermodelo canadiense conocida como la "reina de las poses".

También estará presente en el Fashion Show y participará en el New York Fashion Week (NYFW), considerado uno de los escaparates más influyentes de la industria de la moda a nivel global, donde se presentan las colecciones de diseñadores y marcas de prestigio internacional.

La duranguense ha construido una carrera multidisciplinaria: además de su faceta en el modelaje, se desempeña como sobrecargo de aviación y también ha sido conductora de televisión. En su recorrido en las pasarelas y certámenes de belleza destacan los títulos:

Miss Belleza Durango 2018

Miss Perla Durango 2019

Miss Perla México 2019

Miss Durango 2021

Miss Universe Durango 2025

La seguridad, el optimismo y la presencia escénica que la caracterizan dentro y fuera del escenario han sido clave para consolidar su proyección y llevar el nombre de Durango a plataformas de alcance internacional.