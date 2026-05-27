Duranguense ‘Maxi’ García obtiene lugar en el 'Tri' Talla Baja rumbo al Mundial Marruecos 2026

La convocatoria de Maximiliano 'Maxi' García Hernández a la Selección Mexicana de Futbol Talla Baja lo coloca en el escenario más exigente de su carrera: el Mundial Marruecos 2026, un torneo que reunirá a 24 selecciones y que se perfila como la edición más amplia y competitiva desde la creación de la disciplina. El jugador duranguense superó un proceso de visorias y concentraciones que se extendió durante meses y que definió a los 12 futbolistas que representarán al país en Rabat.

El certamen, organizado por la Federación Internacional de Futbol Talla Baja, se disputará del 20 al 30 de noviembre en la capital marroquí. La competencia marca un salto significativo respecto a la edición inaugural de 2022 en Buenos Aires, que reunió a poco más de una decena de selecciones. Para 2026, el número prácticamente se duplica, con la presencia confirmada de equipos de América, Europa, África y Asia, entre ellos Argentina, campeón vigente, Paraguay, España, Japón y Egipto.

Ganado a base de talento y constancia

García se mantuvo en observación constante del cuerpo técnico nacional gracias a su desempeño en torneos regionales y concentraciones. Su preparación en Durango, bajo la guía de Yair Alberto Reyes Quiroz, ha estado enfocada en velocidad, control de balón y lectura de juego, atributos que lo sostuvieron en la lista final. Su evolución en el deporte adaptado ha sido progresiva y sostenida, impulsada también por el acompañamiento de su familia.

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Uno de los filtros decisivos rumbo al Mundial fue la Copa Concordia Incluyente, celebrada en Sinaloa, donde México afinó su estructura táctica y evaluó a los últimos candidatos. García tuvo participación destacada en ese torneo, lo que reforzó su lugar en la convocatoria definitiva. El cuerpo técnico consideró su consistencia y capacidad para adaptarse a distintos escenarios de juego.

Durango, en el mapa internacional

La presencia de un duranguense en un Mundial que ha crecido en alcance y visibilidad refleja el momento que vive la disciplina. El futbol talla baja ha ampliado su base competitiva, ha sumado federaciones y ha logrado mayor exposición internacional, lo que eleva el nivel de exigencia para los jugadores convocados.

Para 'Maxi', el reto será sostener el rendimiento mostrado en el proceso y enfrentar a selecciones con mayor recorrido histórico. México llega con una generación renovada y con la obligación de competir ante potencias consolidadas. El Mundial de Rabat será, para García, la oportunidad de medir su trabajo en el escenario más grande que ofrece hoy el futbol talla baja.

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