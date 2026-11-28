La portera duranguense Miriam de los Ríos Enríquez fue convocada por la Federación Mexicana de Hockey para integrar la Selección Mexicana Femenil que disputará la Copa Panamericana de Hockey 5’s en Montevideo, Uruguay, del 2 al 6 de diciembre, certamen que otorgará tres boletos a la próxima Copa del Mundo de la especialidad.

La guardameta forma parte del grupo de diez jugadoras elegidas para representar a México en una de las competencias más importantes del calendario continental. De los Ríos ya se encuentra concentrada en la Ciudad de México junto al combinado nacional, que entrará en la recta final de su preparación antes de viajar a territorio uruguayo.

Rumbo a la cita continental

El torneo se celebrará en la Cancha Celeste de Montevideo y reunirá a selecciones de distintos países de América bajo el formato Hockey 5’s, una modalidad de juego reducida y de mayor dinamismo que ha ganado espacio internacional en los últimos años y que forma parte del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La selección mexicana compartirá escenario con representativos como Uruguay, Brasil, Guatemala, Paraguay y otros equipos del continente en una competencia que combinará fase de grupos y rondas eliminatorias. Los tres mejores conjuntos femeniles asegurarán su clasificación al Mundial.

Una oportunidad de alto nivel

La presencia de Miriam de los Ríos representa además una de las participaciones más relevantes para el hockey sobre pasto duranguense en fechas recientes, al tratarse de una convocatoria a un torneo internacional con impacto directo en la clasificación mundialista.

Con la meta de pelear por uno de los pases disponibles, México llegará a Montevideo respaldado por una generación de jugadoras que busca abrirse paso en el hockey continental, mientras la arquera duranguense tendrá la oportunidad de defender el arco nacional en un escenario que puede marcar un punto de inflexión en su trayectoria deportiva.