Duranguense Noé de la Peña busca dejar huella con México en el pádel panamericano de Asunción

A los 55 años, el duranguense Noé de la Peña se alista para uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva. Junto a Carlos Heinse, integrará la delegación mexicana que competirá del 18 al 21 de noviembre en Asunción, Paraguay, dentro de la justa panamericana de pádel, disciplina que mantiene un crecimiento sostenido en México y América.

La dupla llega al compromiso respaldada por resultados que la colocaron entre las más competitivas del país. Entre sus principales logros destacan los subcampeonatos nacionales obtenidos en Metepec 2025 y Mérida 2026, además de una sobresaliente actuación en San Luis Potosí, donde consiguieron imponerse en la categoría de Primera Fuerza ante jugadores habituales del máximo nivel competitivo.

Busca dejar huella

El camino hacia la selección mexicana también incluyó su participación en el Torneo Nacional de Maestros, uno de los eventos más importantes del calendario federado. Esa competencia reúne a algunas de las mejores parejas del país y suele marcar el rumbo de los procesos clasificatorios rumbo a eventos internacionales.

La cita en Paraguay representará una nueva oportunidad para medir el nivel del pádel mexicano frente a exponentes de otras naciones del continente. En los últimos años, este deporte ha registrado un notable crecimiento regional, impulsado por circuitos nacionales y competencias internacionales que sirven como plataforma para nuevos talentos.

De Durango, para el mundo

Más allá de los resultados, la historia de De la Peña sobresale por mantenerse vigente en el alto rendimiento dentro de la categoría de veteranos. Los torneos nacionales avalados por la Federación Mexicana de Pádel contemplan divisiones para jugadores de 55 años y mayores, segmento que cada año registra una importante participación.

Ahora, la pareja mexicana buscará trasladar esa experiencia acumulada a las canchas de Asunción. Con años de trabajo detrás y una trayectoria construida en competencias nacionales, ambos intentarán dejar huella en una competencia continental que reunirá a algunos de los mejores exponentes del pádel de América.