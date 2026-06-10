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Duranguense regresa de trabajar y descubre que ingresaron a su hogar; le robaron 50 mil pesos

Propietario no encontró indicios de un acceso forzado.

Duranguense regresa de trabajar y descubre que ingresaron a su hogar; le robaron 50 mil pesos

Duranguense regresa de trabajar y descubre que ingresaron a su hogar; le robaron 50 mil pesos

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un vecino del fraccionamiento Domingo Arrieta reportó un robo a casa habitación la tarde de este martes, luego de llegar a su domicilio y percatarse de la desaparición de dinero en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle General José Arrieta.

El afectado señaló que apenas tenía unos minutos de haber regresado de su jornada laboral cuando notó que le faltaban 50 mil pesos que mantenía resguardados en el inmueble, así como un aparato telefónico.

El denunciante manifestó a las autoridades que, hasta el momento, esos eran los únicos objetos que detectaba como sustraídos. Asimismo, indicó que desconocía la forma en que los responsables lograron ingresar a la vivienda, ya que no observó indicios evidentes de acceso.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso y recabar información que permita esclarecer los hechos.


Se exhortó al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para el seguimiento de las investigaciones.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos General, afectado, pesos, lograron

               

                
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