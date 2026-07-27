Duranguense Roberto Ramírez conquista la medalla de plata en el Campeonato Panamericano Sub-15

El luchador duranguense Roberto Zaid Ramírez Yañez obtuvo la medalla de plata en la modalidad de lucha de playa dentro del Campeonato Panamericano Sub-15 de Luchas Asociadas, celebrado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) de la Ciudad de México. El competidor, de 57 kilogramos, participó tanto en la especialidad de estilo libre en tapete como en la justa sobre arena.

Un inicio duro y lleno de retos

La actividad arrancó el jueves 23 de julio con la modalidad de estilo libre. Ramírez Yañez inició su participación en la ronda de cuartos de final, donde superó al brasileño Enrico Emerick por un marcador de 8-0 y toque de espaldas. Esta victoria le permitió acceder a la fase semifinal del torneo internacional.

En la semifinal de estilo libre, el gladiador duranguense cayó por puntos frente al estadounidense Jarron James Jr. Posteriormente, en el combate disputado por la medalla de bronce, sufrió un nuevo descalabro ante el puertorriqueño Xavier Smowotzky, resultado que lo ubicó finalmente en la quinta posición general de la categoría.

Se alza con un importante podio

La jornada dominical del 26 de julio marcó el inicio de las acciones en la disciplina de lucha de playa, donde Ramírez Yañez volvió a enfrentarse a Smowotzky en su primer combate. En esta ocasión, el gladiador mexicano logró revertir el antecedente reciente y se impuso al representante de Puerto Rico para avanzar a la siguiente ronda.

En su segundo encuentro sobre arena, Ramírez Yañez derrotó en un combate cerrado a Chase Montgomery Millan, también representante de Puerto Rico. Con esta victoria, el deportista aseguró su pase a la final de la categoría Sub-15 y amarró un puesto en el podio panamericano.

En la disputa por el campeonato, el venezolano Wilfredo Grabiel Rodríguez venció a Ramírez Yañez, adjudicándose la medalla de oro y dejando al duranguense con la presea de plata. La delegación contó con la dirección técnica del entrenador Bryant Azaad Meraz durante toda la competencia continental.