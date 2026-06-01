Duranguense Rosa Alyn Rivas Montes gana bronce en levantamiento de pesas

La atleta Rosa Alyn Rivas Montes obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, dentro de la disciplina de levantamiento de pesas, en competencia celebrada en Tepic, Nayarit.

La pesista compitió en la categoría 18-20 años, donde logró subir al podio en la modalidad de arranque tras registrar un levantamiento de 83 kilogramos, quedando a solo un kilo de la segunda posición en una final que se definió por márgenes muy cerrados.

Resultados de la competencia

El podio en la modalidad de arranque quedó conformado de la siguiente manera:

Oro: Melany Montes Mokay (Sinaloa) con 95 kg

Plata: Mijalis Ivanna Bass Reyes (Yucatán) con 84 kg

Bronce: Rosa Alyn Rivas Montes (Durango) con 83 kg

Además, la atleta registró 100 kilogramos en envión, para un total acumulado de 183 kg, lo que le permitió ubicarse en el cuarto lugar general de la competencia.

Participación destacada

La competencia se llevó a cabo en el Auditorio Amado Nervo, donde se reunieron las mejores exponentes juveniles del país en levantamiento de pesas.

Rivas Montes logró mantenerse dentro de las primeras posiciones durante toda la prueba, destacando por su ejecución técnica y consistencia en sus levantamientos.

Primer resultado para la disciplina

Con esta medalla, el levantamiento de pesas suma su primer resultado en la Olimpiada Nacional 2026, dentro de una competencia que reúne a atletas de todo el país en distintas disciplinas.

La actuación de la pesista se suma a los resultados registrados en esta edición del evento, considerado uno de los más importantes en el desarrollo del deporte amateur en México.